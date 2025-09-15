آغاز فعالیت ستاد ملی بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر (ص)

به گزارش ایلنا، کارگروه اجتماعی ستاد ملی بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اسلام (ص) وظایفی همچون طراحی و اجرای فعالیت‌های اجتماعی با الهام از تعالیم پیامبر اکرم (ص) با موضوعاتی از قبیل حقوق زنان، کودکان و نهاد خانواده، اخلاق اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، حقوق حیوانات و...، اجرای پویش‌های اجتماعی و خیریه با الهام از آموزه‌های نبوی در مناطق کم برخوردار و آسیب‌دیده و تقدیر از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه اجرای تعالیم اجتماعی پیامبر رحمت (ص) را برعهده دارد.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور امور زنان و خانواده در این جلسه، این بزرگداشت را فرصتی دانست تا جهان اسلام بار دیگر به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) بازگردد و تعالیم انسانی و رویکرد‌های اجتماعی آنها را تبیین و به سیاست‌های اجرایی تبدیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین گفت: همان‌طور که پیامبر اکرم (ص) رسالت خود را بر مشارکت اجتماعی و وفاق عمومی استوار کرد، ما نیز باید با جلب حداکثری مشارکت مردمی و مدنی، فعالیت‌های اجتماعی مؤثری را سامان دهیم.