خبرگزاری کار ایران
کشورهای اسلامی و منطقه به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده‌اند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای اسلامی و منطقه به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی در دوحه در ارتباط مباحث مطرح شده در این اجلاس گفت :الان یک اتفاق نظر  بی سابقه ای در بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه به وجود آمده که به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده اند، حرفی که سال ها جمهوری اسلامی ایران میزد و نسبت به تهدید اسرائیل انذار می داد، خیلی ملموس شده و همه متوجه شده اند.

 وی در همین ارتباط افزود: این مسئله باعث شده که نوع بحث ها نسبت به گذشته فرق کرده و بحث های عملیاتی تر صورت گرفت.

 

براساس این گزارش اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی امروز در دوحه  برگزار شد.

این اجلاس در پی حملات هفته گذشته رژیم صهیونیستی به محل جلسه سران حماس در قطر برگزار شد.

