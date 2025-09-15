به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی در دوحه در ارتباط مباحث مطرح شده در این اجلاس گفت :الان یک اتفاق نظر بی سابقه ای در بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه به وجود آمده که به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده اند، حرفی که سال ها جمهوری اسلامی ایران میزد و نسبت به تهدید اسرائیل انذار می داد، خیلی ملموس شده و همه متوجه شده اند.



وی در همین ارتباط افزود: این مسئله باعث شده که نوع بحث ها نسبت به گذشته فرق کرده و بحث های عملیاتی تر صورت گرفت.