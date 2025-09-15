دیدار روسای جمهور ایران و لبنان؛
رئیسجمهور پزشکیان: امیدوارم ایران و لبنان بتوانند بر مبنای حق و عدالت روابط خود را ارتقا دهند
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال گسترش همکاریها و تقویت روابط با لبنان و دیگر کشورهای منطقه بر اساس احترام و منافع متقابل بر مبنای تعامل برد-برد است، گفت: امیدوارم ایران و لبنان بتوانند بر مبنای حق و عدالت روابط خود را بیش از پیش ارتقا دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه دیدارهای خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار آقای «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت: بنده از همان دوران رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به دنبال تقویت وفاق و انسجام در داخل ایران و میان کشورهای همسایه و مسلمان و نیز ارتقای سطح روابط با دیگر کشورهای جهان بوده و همچنان در عمل این مسیر را دنبال میکنم.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال گسترش همکاریها و تقویت روابط با لبنان و دیگر کشورهای منطقه بر اساس احترام و منافع متقابل بر مبنای تعامل برد-برد است، افزود: رویکرد ما برای تقویت انسجام و همکاری بر اساس احترام و منافع متقابل با کشورهای همسایه و منطقه، برگرفته از آموزههای دینی ماست. باور ما این است که «هر چه را برای خود میپسندیم برای دیگران نیز بپسندیم»؛ اگر این باور مبنای عمل ما باشد، هرگز در روابط و تعاملات خود دچار مشکل نخواهیم شد و امیدوارم ایران و لبنان نیز بتوانند بر مبنای حق و عدالت روابط خود را بیش از پیش ارتقا دهند.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه عملکرد رژیم صهیونیستی گواه آن است که به هیچ حد و مرزی پایبند نیست، تصریح کرد: آنچه این روزها از رژیم صهیونیستی میبینیم، گواه خوی تجاوزگری و وحشی این رژیم است؛ نکته تاسفبارتر این است که کشورهای مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر نه تنها در برابر کشتار انسانها در غزه در اثر بمباران و حتی گرسنگی سکوت کردهاند، بلکه از این رژیم پشتیبانی تسلیحاتی و حقوقی نیز میکنند.
رئیس جمهور لبنان نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصت دیدار با دکتر پزشکیان، با بیان اینکه کشورش به دنبال روابط دوستانه و بر اساس احترام و منافع متقابل با جمهوری اسلامی ایران است، گفت: با آنچه جنابعالی بیان کردید کاملا موافق هستم و امیدوارم بتوانیم با غلبه بر هر مانعی در مسیر توسعه روابط دو کشور، همکاریها و مراودات ایران و لبنان را بیش از پیش گسترش دهیم.
جوزف عون با بیان اینکه ما برای ایران پیشرفت، شکوفایی و آرامش آرزو داریم و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی محکوم میکنیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دیدگاهها بین کشورهای مختلف امری طبیعی است، اما میتوانیم با تفاهم و همکاری مستمر بر هر مانعی در مسیر گسترش روابط دوستانه فیمابین غلبه کنیم.