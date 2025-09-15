خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور دقایقی قبل دوحه را به مقصد تهران ترک کرد

مسعود پزشکیان پس از شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر و دیدار با سران برخی کشورهای شرکت‌کننده در این نشست، دقایقی قبل عازم کشورمان شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب به دوحه قطر سفر کرده بود، پس از شرکت در این نشست و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دقایقی قبل این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.

 

رئیس جمهور در حاشیه این نشست با روسای جمهوری مصر، لبنان، تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و ولیعهد پادشاهی سعودی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

