به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب به دوحه قطر سفر کرده بود، پس از شرکت در این نشست و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دقایقی قبل این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.