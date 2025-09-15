خبرگزاری کار ایران
واکنش لاریجانی به ادعای نتانیاهو

دبیر شورای عالی امنیت ملی به اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری با روبیو واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: با حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند، که یک جنایتکارِ بی‌هویتِ کودک‌کش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی می‌کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفته بود: «ما در دورانی از چالش‌های عظیم ایستاده‌ایم: تجاوز ایران و گروه‌های تروریستی نیابتی آن، کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهند، این شعار را تصادفی نمی‌دهند - آنها اسرائیل را خط مقدم تمدن آمریکا در خاورمیانه می‌دانند.»

 

