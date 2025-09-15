دیدار هیئت ونزوئلا با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
نشست رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با هیئت نمایندگان ونزوئلا در حاشیه شصتونهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار شد.
به گزارش ایلنا نشست محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با هیأت نمایندگان ونزوئلا به ریاست آلبرتو کینترو، معاون وزیر علوم و فناوری این کشور، در حاشیه شصتونهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار شد.
در این دیدار، همکاریهای مشترک دو کشور در حوزه فناوری هستهای مورد بررسی قرار گرفت. گسترش همکاریها در زمینه تولید رادیوداروها و توسعه آموزش و پژوهش هستهای از مهمترین محورهای گفتوگو بود.
همچنین موضوع راهاندازی مجدد شتابدهندهها در ونزوئلا که به دلیل تحریمها از چرخه بهرهبرداری خارج شده بود، مطرح شد. در این زمینه، اقدام متخصصان ایرانی برای تعمیر و فعالسازی دوباره این شتابدهندهها با استقبال و قدردانی طرف ونزوئلایی همراه شد.
در پایان نشست، دو طرف بر تداوم روند همکاریها در حوزههای مختلف تأکید کردند و مقرر شد گابریلا خمینس، وزیرعلوم و فناوری ونزوئلا و هیأت نمایندگان این کشور در آینده نزدیک سفری به ایران داشته باشند.