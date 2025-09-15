خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت عارف در پی درگذشت «خشایار کریمیان»

پیام تسلیت عارف در پی درگذشت «خشایار کریمیان»
معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت «خشایار کریمیان» عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد سابق مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در پی درگذشت «خشایار کریمیان»، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد سابق مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت فرهیخته گرانقدر جناب آقای دکتر خشایار کریمیان، عضو شاخه شیمی فرهنگستان علوم و استاد سابق مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، که با ده‌ها اختراع بین‌المللی در حوزه مواد دارویی و پژوهش‌های ارزشمند علمی، نقش بسزایی در توسعه و اعتلای علم کشور ایفا کردند، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

ایشان پژوهشگری خستگی‌ناپذیر بودند که با تلاش‌های علمی خویش نه تنها مرزهای دانش را در ایران و جهان گسترش دادند، بلکه الهام‌بخش دانشجویان، پژوهشگران و همکاران خود بودند.

خدمات علمی و پژوهشی ایشان در حوزه شیمی و بیوشیمی، میراثی ماندگار است و نام ایشان همواره در تاریخ علم کشور به یاد خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم کریمیان، جامعه علمی و دانشگاهی کشور از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
