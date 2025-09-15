مسلمانان در عمل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تلاش کنند

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، در حاشیه حضور در اجلاس اضطراری کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، با بیان اینکه همواره از دیدار با شما به عنوان برادران هم‌کیش و برخوردار از تاریخ و فرهنگ مشترک خرسند می‌شوم، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش همکاری‌ها، ارتقای سطح روابط و بالفعل کردن ظرفیت‌های متقابل با عراق در همه زمینه‌ها، به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تداوم، تشدید و گسترش دامنه جنایات رژیم صهیونیستی، با اشاره به اینکه این رژیم قطعاً بدون حمایت و پشتیبانی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی، جرأت و جسارت ارتکاب چنین جنایاتی را ندارد، افزود: بنده از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی تا امروز، همواره اعلام کرده‌ام که به دنبال تقویت وحدت و انسجام در کشورم و نیز در میان کشورهای اسلامی هستم، در عمل نیز این هدف را دنبال کرده‌ام و تحقق انسجام و وحدت کشورهای اسلامی را مؤثرترین راه مقابله با جنایتکاری رژیم صهیونیستی می‌دانم.

پزشکیان با بیان اینکه اگر همه کشورهای اسلامی دست در دست یکدیگر بدهند، صهیونیست‌ها جرأت ارتکاب چنین جنایاتی علیه هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی را ندارند، تصریح کرد: اینکه رژیم صهیونیستی از یک سو با بمباران‌های مستمر علیه مردم بی‌دفاع غزه مرتکب جنایت می‌شود و از سوی دیگر کودکان، زنان و مردان را از گرسنگی قربانی می‌کند، به هیچ‌وجه قابل تحمل نیست و مسلمانان باید به عنوان ید واحده، در عمل برای توقف این جنایات و وحشی‌گری‌های رژیم صهیونیستی تلاش کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی همانگونه که در میانه مذاکرات با آمریکا، ایران را هدف حمله قرار داد، محل نشست سران مقاومت اسلامی فلسطین را نیز در حالی بمباران کرد که آنها در حال بررسی پیشنهاد صلح آمریکایی‌ها بودند، گفت: این رفتارها گواه آن است که ادعاهای آمریکایی‌ها و غربی‌ها درباره دیپلماسی و حقوق بشر دروغ است.

نخست وزیر عراق نیز در این دیدار ضمن قدردانی از فرصت دیدار با دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت وضعیت رو به رشد و روابط در حال ارتقا با جمهوری اسلامی ایران برای ما بسیار اهمیت دارد و در همین راستا تسریع در اجرای همه توافقات فیمابین را با جدیت دنبال می‌کنیم.

«محمد شیاع السودانی» با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر اظهار داشت: این رخداد نشان می‌دهد که اسرائیل همه قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی را به سخره گرفته و زیرپا گذاشته و این وضعیت ایجاب می‌کند کشورهای اسلامی با هماهنگی بیشتر، همه ابزارها و امکانات خود را برای اقدامات عملی جدی در راستای متوقف کردن جنایات این رژیم به کار بگیرند.

نخست وزیر عراق افزود: در گام اول باید جنبشی را که در پی حمله اسرائیل به قطر در میان کشورهای اسلامی ایجاد شده فعال نگاه داریم و با برقراری ارتباط مستمر و منظم میان کشورهای اسلامی و هماهنگی با یکدیگر، این حرکت را به فرصتی برای شکل‌دهی به یک موضع اسلامی- عربی مشترک و بنیاد یک اقدام عملی و ائتلاف جدی تبدیل کنیم.

«السودانی» با تاکید بر اینکه تلاش‌ها در مسیر ایجاد یک موضع واحد میان کشورهای اسلامی نباید به برگزاری نشست‌ها و صدور اعلامیه‌ها محدود و متوقف شود، تصریح کرد: باید همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای توقف عملی جنایات رژیم صهیونیستی و جلوگیری از تداوم و تکرار آنها به کار بگیریم.

نخست وزیر عراق همچنین با بیان اینکه روند دیپلماتیک میان ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: باور داریم که هر قدر پنجره دیپلماسی باز مانده و فعال‌تر باشد، افرادی مثل نتانیاهو مجال نخواهند یافت تا با استفاده از این خلاء، روایت‌های خود را به جهان تحمیل کنند.