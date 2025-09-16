رضا جباری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب که در قطر برگزار شد، گفت: اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی و به دنبال آن سران کشورهای اسلامی که به درخواست و میزبانی قطر و در پی تجاوز رژیم صهیونسیتی برگزار شد بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونسیتی در منطقه بود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و قطر یادآور شد: این دست اقدامات در طول حدود دو سال گذشته دائم در حال انجام است، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید این اقدامات از شکل سیاسی و ژست‌های دیپلماتیک صورت عملی به خود بگیرد تا بتوان جنایات رژیم صهیونسیتی را متوقف کرد.

وی درباره اینکه‌ آیا حمله رژیم صهیونیستی به قطر می‌تواند مناسبات منطقه را تغییر دهد ‌و دولت‌های منطقه را در برابر این رژیم بیدار کند، عنوان کرد: حمله رژیم صهیونسیتی به قطر به واسطه بی‌عملی نهادهای بین‌المللی برخی کشورهای منطقه‌ای و به ویژه آمریکا و غرب اتفاق افتاد که باعث شد این کشور به نوعی دارای مصونیت شده و بدون هیچ نگرانی از نتیجه رفتار‌های خود و جنایات بی‌سابقه در غزه و ایران به قطر هم حمله کند اما اگر این حمله باعث بیداری کشورهای منطقه شود می‌توان به عنوان یک فرصت به آن نگاه کرد.

جباری تاکید کرد: امیدوارم کشورهای منطقه و عربی و اسلامی به این درک رسیده باشند که اسرائیل برای پیشبرد منافع خود و تحقق ایده نیل تا فرات به هر کاری دست خواهد زد و هیچ کشوری در منطقه از حملات این رژیم جعلی و منحوس در امان نیستند و اگر به هرگونه همکاری اقتصادی سیاسی خود با اسرائیل ادامه دهند در حقیقت امنیت خود را به خطر انداخته‌اند.

وی با اشاره به اقداماتی که کشورهای منطقه می‌توانند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی انجام دهند، بیان کرد: پیشنهاد تعطیلی سفارتخانه‌های اسراییل در سراسر کشورهای اسلامی و عربی و ایجاد یک سازوکار متحد برای مقابله با رژیم صهیونسیتی و تحریم این رژیم مطرح شد و باید مورد توجه قرار گیرد چرا که دیگر زمان برای ژست‌های سیاسی و اظهارنظر‌های دیپلماتیک در مقابل رژیم صهیونسیتی به پایان رسیده است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و قطر در پاسخ به این‌که ایران و قطر درحوزه ‌های امنیتی و دفاعی چه همکاری‌هایی می‌توانند داشته باشند مخصوصا در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی، گفت: قطر و ایران دو کشور مهم و دارای ظرفیت‌های غنی در حوزه انرژی هستند که به تنهایی می‌توانند نبض انرژی دنیا را در دست بگیرند و همکاری های اقتصادی دو کشور در خلیج فارس و ایجاد هاب انرژی و اضافه شدن سایر کشورها به این مجموعه پتانسیلی بزرگ برای هر نوع همکاری‌های بعدی در حوزه‌های امنیتی و سیاسی را فراهم می‌کند و امروز دشمن مشترک و تهدید مشترک یعنی رژیم صهیونسیتی می‌تواند فرصتی واقعی برای همکاری باشد.

