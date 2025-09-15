دیدار پزشکیان با السودانی در قطر

به گزارش ایلنا، عصر امروز ( دوشنبه ۲۴ شهریور) مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی به قطر سفر کرده است؛ در دومین دیدار خود با محمد الشیاع السودانی، نخست وزیر عراق دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار دو طرف درباره راهکارهای توقف جنایت های رژیم صهیونیستی در منطقه و مقابله موثر با جنایاتاین رژیم بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است رئیس جمهور پیش در بدو ورود به دوحه، با امیر قطر به دیدار و گفت وگو نشست.

انتهای پیام/