ایران نباید در خصوص وقایع قطر خود را تندتر از کشورهای عربی نشان دهد

قاسم محبعلی سفیر پیشین ایران در یونان در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از توافق قاهره و نشست شورای عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت: تا زمانیکه متن توافق قاهره منتشر نشده است، نمی‌توان اظهارنظر کرد که چه تحولی نسبت به توافق قبلی یعنی توافقات پادمان اتفاق خواهد افتاد اما چهارچوب آن مشخص است، یعنی بر اساس ان‌پی‌تی و تعهداتی که ایران دارد، لازم است که آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران و اورانیوم غنی‌شده بازدید داشته باشد و مرتباً آژانس به شورای حکام گزارش دهد.

اگر تا موعد اسنپ بک به نتیجه نرسیم قطعنامه‌ها باز خواهد گشت

وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم توافق قاهره چگونه تنظیم شده یا چه تغییراتی ایجاد شده باید صبر کرد و دید که متن توافق چگونه خواهد بود. به هر حال این توافق، شرطی بوده که اروپایی‌ها گذاشته بودند و اگر تا اکتبر، اقدامات لازم انجام نشود و تا موعد پایان قطعنامه ۲۲۳۱ به نتیجه نرسد، آن‌ها به طور خودکار اسنپ‌بک را فعال خواهند کرد.

این دیپلمات بازنشسته با بیان اینکه باید دید که گزارش آژانس چگونه خواهد بود، اظهار کرد: همچنان معلوم نیست که آیا گزارش آژانس مثبت است یا منفی؟ و اینکه شورای حکام چه تصمیمی خواهد گرفت؟ بعد از آن باید دید که اروپایی‌ها رضایت خواهند داد که روند را متوقف کنند؟ البته همانطور که گفتم، این یکی از سه شرط است.

محبعلی افزود: باید در این فاصله، سرنوشت اورانیوم غنی‌شده ایران نیز روشن شود که آیا وجود دارد، کجا و چه مقدار است و وضعیت آن چگونه است. همچنین مذاکرات با آمریکا هم مطرح است، یعنی شروع مذاکرات مستقیم با آمریکا، همه این موارد بهم پیوسته است. لذا در حال حاضر نمی‌توان به طور دقیق اظهارنظر کرد که چقدر این توافق و این جلسات می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.

حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیساتی بود که باید مصون می‌ماند

این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل در پاسخ به این سوال که آیا قطعنامه پیشنهادی ایران مبنی بر محکومیت اسرائیل و آمریکا در جریان تجاوز به کشورمان در نشست عمومی آژانس تصویب و توسط کشورهای عضو اجرایی‌ها خواهد شد، عنوان کرد: البته اسرائیل که موضوعیت ندارد چون عضو ان‌پی‌تی نیست ولی امکان‌پذیر است و این موضوع جزو مواردی بوده که گفته می‌شد مراکز شناخته‌شده هسته‌ای باید مصون از حملات نظامی باشند اما این اتفاق افتاده است. متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل حمله به قطر را محکوم کرد، اما حمله به ایران را محکوم نکرد و آژانس هم این اقدام را محکوم نکرد.

قطعنامه‌های شورای حکام ارزش اجرایی ندارد

این تحلیل‌گر سیاست خارجی ایران با طرح این پرسش که آیا تعداد اعضای کافی برای تصویب قطعنامه پیشنهادی وجود دارد، تصریح کرد: در شورای حکام حق وتو وجود ندارد، باید اکثریت یعنی حداقل بیست نفر موافقت داشته باشند تا این قطعنامه تصویب شود. اگرچه این قطعنامه باز هم ارزش اجرایی ندارد و فقط قطعنامه‌هایی در سطوح بین‌المللی امکان و الزام اجرایی دارند که در شورای امنیت سازمان ملل صادر شده باشد، و ذیل فصل هفت قرار گیرند؛ قطعنامه‌های توصیه‌ای هم قابل اجرایی نیست، اما اگر دیپلماسی ایران و کمک کشورهای دیگر باشد، امکان تصویب قطعنامه‌‌ی ایران وجود دارد.

مدیرکل پیشین غرب‌آسیا وزارت خارجه تاکید کرد:‌ نتیجه این اجلاس مشخص بود که حمایت کامل از قطر اتفاق خواهد افتاد و حمله اسرائیل به قطر محکوم می‌شود. این اجلاس فرصت محدودی برای افزایش همکاری‌ها فراهم کرد. دیدارهای مهمی مانند عربستان سعودی و قطر و مصر و ترکیه و پاکستان اهمیت داشتند که در تلطیف مناسبات با این کشورها مؤثر خواهند بود.

ایران نباید در خصوص وقایع قطر تندتر از کشورهای عربی باشد

وی درباره پیشنهاد دبیر شعام مبنی بر تشکیل ستاد عملیات مشترک توسط کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد:‌ اصلاً فکر نمی‌کنم این طرح در این شرایط مناسب باشد، زیرا تصویب نخواهد شد و برعکس، این به نفع اسرائیل است که نشان دهد آن‌ها از ایران حمایت نکرده‌اند. ایران نباید خود را پیشگام و تندتر از کشورهای عربی نشان دهد. این کشورهای عربی هستند که باید اکنون اقدامات اجرایی پیشنهاد کنند و ایران از آن‌ها حمایت کند. اشتباه ایران است اگر بخواهد خود را رادیکال‌تر و تندتر از کشورهای عربی در قبال حمله به این کشورها نشان دهند.

