خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هوایی شهید ستاری:

اقتدار حکیمانه رهبری منشأ انسجام کشور در جنگ ۱۲ روزه بود

اقتدار حکیمانه رهبری منشأ انسجام کشور در جنگ ۱۲ روزه بود
کد خبر : 1686401
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جریان بازدید از دانشگاه هوایی شهید ستاری بیان کرد: اقتدار حکیمانه مقام معظم رهبری منشأ انسجام کشور در طول جنگ دوازده روزه تحمیلی با رژیم صهیونیستی بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هوایی علوم و فنون شهید ستاری حضور یافت و با فرماندهان و اساتید این دانشگاه دیدار و در خصوص نقش نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس و پس از آن سخن گفت.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به تاریخچه نیروی هوایی در دفاع مقدس، تصریح کرد: نقش خلبانان این نیرو در دفاع از کشور و انجام عملیات‌های مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست، رشادت و سلحشوری خلبانان نیروی هوایی، این افراد را به عنوان کسانی معرفی کرد که در شرایط سخت جنگ تحمیلی، نقش بسیار سازنده‌ای ایفا کردند.

وی همچنین به یادآوری خاطرات خود از شهید بابایی و شهید ستاری در زمان جنگ تحمیلی در پایگاه دزفول پرداخت و ایمان و تقوای الهی را از شاخصه‌های بارز فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی دانست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت:  اقتدار حکیمانه مقام معظم رهبری و فناوری علمی که توسط دانشگاهیان به دست آمده بود،دو عامل منشأ انسجام مردم و کشور در این جنگ بود که در عرصه میدان به دستاوردهای نظامی مهمی منجر شد و این دستاوردها ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد آورد.

خسروپناه افزود: این دستاوردها آنقدر قوی بودند که رژیم صهیونیستی حتی نتوانست آن‌ها را منعکس کند.

وی در پایان بیان کرد: نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگران در تقویت توان نظامی کشور در شرایط بحرانی و جنگی، بسیار مهم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی