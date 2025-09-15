اقتدار حکیمانه رهبری منشأ انسجام کشور در جنگ ۱۲ روزه بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هوایی علوم و فنون شهید ستاری حضور یافت و با فرماندهان و اساتید این دانشگاه دیدار و در خصوص نقش نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس و پس از آن سخن گفت.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به تاریخچه نیروی هوایی در دفاع مقدس، تصریح کرد: نقش خلبانان این نیرو در دفاع از کشور و انجام عملیات‌های مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست، رشادت و سلحشوری خلبانان نیروی هوایی، این افراد را به عنوان کسانی معرفی کرد که در شرایط سخت جنگ تحمیلی، نقش بسیار سازنده‌ای ایفا کردند.

وی همچنین به یادآوری خاطرات خود از شهید بابایی و شهید ستاری در زمان جنگ تحمیلی در پایگاه دزفول پرداخت و ایمان و تقوای الهی را از شاخصه‌های بارز فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی دانست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: اقتدار حکیمانه مقام معظم رهبری و فناوری علمی که توسط دانشگاهیان به دست آمده بود،دو عامل منشأ انسجام مردم و کشور در این جنگ بود که در عرصه میدان به دستاوردهای نظامی مهمی منجر شد و این دستاوردها ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد آورد.

خسروپناه افزود: این دستاوردها آنقدر قوی بودند که رژیم صهیونیستی حتی نتوانست آن‌ها را منعکس کند.

وی در پایان بیان کرد: نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگران در تقویت توان نظامی کشور در شرایط بحرانی و جنگی، بسیار مهم است.

