آغاز نشست بررسی آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا

نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حال برگزاری است.

در این نشست تعدادی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روز نیز حضور دارند و روایت شهادت مظلومانه شهروندان بی‌گناه ایرانی به دست رژیم صهیونیستی را به گوش جهانیان رساندند.

پدر شهید پارسا منصور هزار جریبی، قهرمان پدل ایران، خانواده نوجوان تکواندوکار شهید امیرعلی امینی و برادر دانشمند شهید محمدرضا صدیقی صابر که در حمله رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه به همراه ۱۵ نفر از اعضای خانواده خود به شهادت رسید در این نشست حضور دارند.

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

 

