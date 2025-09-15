کواکبیان در پرونده ادعای ارتباط جنسی کاترین شکدم مجرم شناخت

به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی سخنگوی دادگاه هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت : در دادگاه امروز ، آقایان مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار (مدیر مسئول همشهری آنلاین)، به اتهام اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست درباره ارتباط جنسی «کاترین شکدم»، مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف دانسته نشدند.

سخنگوی دادگاه هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: کواکبیان در مصاحبه با برنامه «سمپاشی» در سایت «همشهری آنلاین»، بار دیگر ادعاهای پیشین خود را در مورد ارتباط جنسی شکدم تکرار کرد و گفت کاترین شکدم ۸ سال در ایران بوده است و نه ۱۸ روز، و برنامه‌های مختلفی از زمان مرحوم طالب‌زاده داشته است و ۱۰۰ مورد صیغه را خودش در چند جا اظهار کرده است .

وی افزود: وی در دفاعیات خود در دادگاه مدعی شد که بر اساس اطلاعیه ای که هتل رمیس منتشر کرده است فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در این هتل با شکدم بوده است. وی در بخش‌های از دفاعیات خود در مورد مستندات اظهارات خود به محتوای هوش مصنوعی اشاره کرد اما سوالات اعضای هیات منصفه از هوش مصنوعی هم منبع اظهارات وی را در مورد هتل رمیس ، نامعتبر پاسخ داده است.

نصراللهی افزود: در ادامه جلسه، همچنین پرونده آقای ابوالفضل ظهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای عطا بهرامی، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه‌ای تحریریه»، به اتهام نشر مطالب خلاف ، موضوع شکایت های معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین اعلام جرم بعدی معاون دادستان تهران علیه آقای بهرامی مطرح شد.

سخنگوی دادگاه هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: آقای ظهره‌وند در اظهارات شفاهی و مکتوب خود به دادگاه اعلام کرد که «اطلاعات ارائه شده درباره موضع مطبوعاتی ، دقیق و کارشناسی نبوده و از کدورت پیش آمده حلالیت می‌طلبم». هیات منصفه بعد از دفاعیات متهمان ، آقایان ظهره وند و بهرامی ، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه»، را مجرم نشناختند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جلسه امروز پرونده اتهامات مدیران مسئول نشریه «دانشمند» و پایگاه خبری خط بازار نیز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بررسی شد که اعضای هیئت منصفه، آقای علی خطیبی از نشریه دانشمند را مجرم ندانستند و آقای مرتضی مصطفوی مدیر مسئول خط بازار را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند.

نصراللهی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه که به ریاست آقای قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و متعاقباً صادر خواهند شد.

