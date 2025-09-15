پزشکیان وارد دوحه شد
دکتر مسعود پزشکیان ظهر امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، به دعوت امیر قطر و به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، وارد دوحه شد.