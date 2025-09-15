به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی‌ عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ در شصت و ‌‌نهمین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به عنوان یکی از هشت نایب رییس این کنفرانس عمومی سالانه انتخاب شد.

در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی، با درخواست ایران به‌عنوان یکی از هشت نایب‌ رییس این کنفرانس موافقت شد.

شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه در وین برگزار می‌شود.

