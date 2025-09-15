دیدار سرلشکر موسوی با خانواده ۱۰ تن از فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به صورت جداگانه با خانواده ۱۰ تن از فرماندهان شهید در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از دفاع پرس، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با حضور در منازل فرماندهان شهید جنگ تحمیلی 12 روزه با رژیم صهیونیستی، با خانواده سرداران شهید سپهبد «محمد باقری»، سپهبد «غلامعلی رشید»، سپهبد «حسین سلامی»، سپهبد «علی شادمانی»، سرلشکر «امیرعلی حاجیزاده»، سرلشکر «محمود باقری»، سرلشکر «مهدی ربانی»، سرلشکر «غلامرضا محرابی»، سرتیپ «علیرضا لطفی» و سرهنگ «علیرضا بوستانافروز» دیدار و گفتوگو کرد.
سرلشکر موسوی در دیدار با خانواده سپهبد شهید محمد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرلان با اشاره به دوران فعالیت این شهید در راس ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار کرد: در حدود ۱۰ سال حضور سردار سپهبد شهید محمد باقری در رأس ستاد کل نیروهای مسلح، شاهد تحولات و پیشرفتهای زیادی در این حوزه بودیم که با درایت، هوشمندی، علم و تبعیت این شهید بزرگوار از فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) رقم خورد. این شهید بزرگوار تنها منحصر به نیروهای مسلح نبود و در جلسات با مقامات کشوری، بهویژه در سالهای اخیر، نقشی بسیار برجسته در حل مسائل کشور و منطقه ایفا میکرد.
وی با بیان اینکه، سپهبد شهید محمد باقری برای ما نه فقط یک فرمانده و راهنما بلکه یک رفیق و دوست به تمام معنا بود، گفت: فقدان ایشان بهعنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی، به سختی قابل جبران است اما آن چیزی که بیشتر ما را آزار میدهد، این است که یک رفیق و دوست بسیار عزیز را از دست دادیم. البته برای این عزیزان که قریب به ۵۰ سال برای دفاع از اسلام و انقلاب و میهن سر از پا نشناختند و جهاد کردند، پایانی غیر از «شهادت» شایسته نبود.
ویژگیهای سپهبد شهید «رشید» از زبان امیر سرلشکر موسوی
امیر سرلشکر موسوی، در دیدار با خانواده سردار سپهبد شهید «غلامعلی رشید»، فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) نیز به ابعاد شخیصیتی این شهید اشاره و اظهار کرد: ما با وجود اینکه خیلی با سردار رشید محشور بودیم، اما بسیاری از زوایای زندگی و ویژگیهای اخلاقی این شهید را بهخوبی درک نکردیم. شاید خواست خداوند، زنده ماندن همسر گرامی ایشان در صحنه حادثه این بود تا صفات و ویژگیهای این شهید توسط همسرشان بیان شده و چراغ راه آیندگان باشد.
وی در ادامه به یادآوری قدرت سخنوری سپهبد شهید رشید پرداخت و تصریح کرد: قدرت تفکر، اندیشه و سخنوری سردار رشید به حدی قوی و غنی بود که زمانی که در جمعی سخنرانی میکرد، قادر بود تا چندین ساعت، بدون ذرهای خستگی، به ارائه موضوعات بپردازد، به طوریکه مستمعین مجذوب گفتههای او میشدند.
ارتباط نزدیک و قلبی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با سپهبد شهید «سلامی»
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با خانواده سردار سپهبد شهید «حسین سلامی»، فرمانده کل فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرد. وی در این دیدار به بازخوانی تاریخ آشنایی خود با این فرمانده شهید پرداخت و اظهار کرد: بنده از زمانی که این شهید بزرگوار جانشین سپاه بود و من جانشین ارتش بودم، افتخار آشنایی با شهید سلامی را داشتم. در ادامه هم در فرماندهی کل سپاه و ارتش باز با هم بودیم و ارتباطی بسیار نزدیک و قلبی با هم داشتیم. در جلساتی که در خدمت این شهید بودم، آنچه که در روحیات و سکنات او کاملاً ملموس و نمایان بود، روحیه شهادتطلبی و تلاش و کار جهادی برای رضای خدا بود.
وی ادامه داد: ما امروز اثر کار این شهیدان را در اشتیاق نسل جدید به آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی و کشور به وضوح میبینیم. نسلی که شهید سلامی عزیز در خصوص آنها به دشمنان این مرز و بوم گفته بود ما با همین نسل جدید (نسلz) به جنگ شما خواهیم آمد.
امیر سرلشکر موسوی در ادامه به افزایش چشمگیر سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح در ایران اشاره و بیان کرد: در آخرین موردی که بنده در یک نظرسنجی ملاحظه کردم، سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح بهطور چشمگیری افزایش یافته است که این امر به برکت خون این شهیدان از جمله شهید سلامی عزیز، محقق شده است.
روایت امیر سرلشکر موسوی از گمنامی شهید «شادمانی» و پرکاری شهید «حاجی زاده»
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ادامه دیدارهای خود، با خانواده سردار سپهبد شهید «علی شادمانی»، فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) دیدار و به تشریح ویژگیهای این شهید پرداخت. وی در این دیدار بیان کرد: شهید شادمانی واقعاً گمنام بود و تا زمان شهادت چندان برای جامعه شناختهشده نبود. امثال این شهید بزرگوار را شاید کم نداشته باشیم. إنشاءالله در فردای محشر، بتوانیم جایگاه این بزرگمردان را درک کنیم.
امیر سرلشکر موسوی همچنین در دیدار با خانواده سردار سرلشکر شهید «امیرعلی حاجیزاده»، فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه سلام و مراتب دعای فرمانده معظم کل قوا را خدمتتان ابلاغ میکنم، گفت: حضرت آقا فرمودند که همان روزهای اول جنگ، شما به نمایندگی از طرف من بروید به شهدا سر بزنید و سلامم را به آنان برسانید، تسلیت بگویید و اطلاع دهید که من برای اینها دعا میکنم. ما که بازمانده این شهدا هستیم، به دلایل متعدد به آنان مدیونیم. این شهیدان عمر و همه سرمایه زندگی خود را وقف اهداف عالی، ایمان، آرمانهای مقدس انقلاب، میهن اسلامی و مردم کردند.
وی در ادامه به پرکاری سرلشکر شهید «حاجی زاده» اشاره و بیان کرد: من شاهد بودم که شهدایی مانند سرلشکر شهید حاجیزاده، نه شب را از روز جدا کرده بودند و نه تعطیلی را میشناختند. آنان دائما به دنبال افزایش قدرت کشور بودند تا ایران اسلامی بتواند از عزت و اقتدار خودش و بزرگی این ملت، در هنگام ضرورت، دفاع کند. آنچه ما در آن ۱۲ روز دیدیم، که منجر به پیروزی بزرگ کشور ما در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی شد، حاصل زحمات این عزیزان بود که چندین دهه، شبانهروز کار کرده بودند و سرانجام مزد خود را با شهادت گرفتند.
تاثر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از خبر شهادت سرلشکر «محمود باقری»
دیدار با خانواده سرلشکر شهید «محمود باقری»، فرمانده فقید موشکی نیروی هوافضای سپاه، دیگر اقدام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود.
امیر سرلشکر موسوی در این دیدار با بیان اینکه بنده شهید باقری را از سال ۹۵ میشناسم و در یکی از برنامههای بازدید با این شهید آشنا شدم، گفت: شخصا این شهید عزیز را خیلی دوست داشتم. آن روزی هم که مفتخر به درجه سرتیپی توسط فرمانده معظم کل قوا شد، من آنجا حضور داشتم. آن شبی که شهادت سردار حاجیزاده رخ داد، من با خودم گفتم که سردار باقری هستند و در نیروی هوافضا مشکلی نداریم ولی بعد از شنیدن خبر شهادت او، واقعاً متأثر شدم، البته پایانی غیر از شهادت هم برای سردار باقری به دور از انصاف بود.
وی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی سردار شهید باقری نیز بیان کرد: بسیاری از اقدامات این شهید بزرگ را هنوز نمیتوان اعلام کرد، شاید چندین سال بعد که شرایط فراهم شد، بتوان آن اقدامات را برای جامعه بازگو کرد.
بازخوانی ویژگیهای شهیدان «ربانی»، «محرابی» و «بوستان افروز» از سوی امیر سرلشکر موسوی
امیر سرلشکر موسوی در دیدار با خانواده سرلشکر شهید «مهدی ربانی»، معاون فقید عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خلق نیک این شهید، بیان کرد: از ویژگیهای بارز شهید ربانی، اخلاق نیکو و خوشرو بودن آن عزیز بود. او اهتمام جدی به برپایی مجالس اهل بیت (ع) در منزل خود داشت و ما پایانی بهتر و شایستهتر از شهادت برایش متصور نبودیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در دیدار با خانواده سرلشکر شهید «غلامرضا محرابی»، معاون فقید اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه شهید محرابی تمام عمر خویش را در گمنامی و دور از دیدگان همگان، در راه خدا، اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد، گفت: به دلیل مشغله فراوان کاری شهید محرابی، خانواده این شهید عزیز هم خیلی فرصت دیدار و بهرهمندی از حضورشان در منزل را نداشتند لذا خلعتی به جز شهادت در راه حق، زیبنده سرلشکر محرابی نبود.
امیر سرلشکر موسوی همچنین با خانواده سرهنگ شهید «علیرضا بوستانافروز»، از فرماندهان فقید نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتوگو کرد. وی در این دیدار با اشاره به سختی پذیرش فقدان این شهید بزرگوار، بیان کرد: تحمل مصیبت این شهیدان برای ما که همکارشان بودیم، بسیار سخت است. برای خانواده اما این مصیبت، بسیار سنگینتر و جانکاهتر است که امیدواریم خداوند به شما صبر و سکینه قبلی عنایت فرماید.
وی همچنین با بیان اینکه این مصیبت، یک آزمایش و امتحان الهی هست، گفت: وظیفه ما مطابق فرمایش قرآن کریم در اینگونه مواقع، «صبر» است. این صبر در ادامه، بشارت و پاداش الهی را به همراه خواهد داشت. خداوند به پاس صبر و استقامت ما در مقابل مصیبت، درهای رحمت خود را بر روی بندگانش خواهد گشود و إنشاءالله ما را از هدایتیافتگان قرار خواهد داد.