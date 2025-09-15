خواندن متن توافق ایران و آژانس توسط جمعی از نمایندگان مجلس

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره بررسی متن توافق ایران با آژانس بین المللی اتمی گفت:امروز (روز یکشنبه) با جمعی از همکاران، متن توافق با آژانس را خواندیم. در ارائه گزارش به آژانس واسطه شعام دیده شده و انطباق با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:البته اشکالاتی هم هست از جمله اینکه ادعای آقای عراقچی در خصوص مشروط کردن ابقای توافق به عدم اجرای مکانیزم ماشه، صرفا بیان شفاهی اوست و در متن چنین چیزی ثبت نشده است ضمن اینکه اساسا مکانیزم ماشه قبل از توافق کلید خورده و در مسیر اجرا قرار گرفته و البته کارکرد خود را از دست داده است!

وی تاکید کرد:برای ثبت در تاریخ عرض می کنم که تمدید اسنپ بک مطلقا به صلاح نیست و این خوابی است که برای ما دیده اند تا به اقدامات خود مشروعیت بخشند و البته فرصت ها را از ما سلب کنند.نکته مهم این است که آمریکا و رژیم در شرایطی به ما حمله کردند که عضو ان پی تی بودیم، در حال مذاکره بودیم، نظارت آژانس جاری بود و عقلا و منطقا هیچ دلیلی برای حمله وجود نداشت اما تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند و حمله کردند.

گودرزی گفت: نتیجه اینکه مقابل ما کسانی هستند که به هیچ تعهدی پایبند نیستند پس نباید به آنها اعتماد کرد و تنها و تنها راه ما قوی شدن و تولید قدرت و ایستادگی مقتدرانه بر آرمان های انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه است.

انتهای پیام/