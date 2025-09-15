خبرگزاری کار ایران
پزشکیان پیش از عزیمت به قطر:

کشورهای اسلامی می‌توانند ارتباطات خود را با رژیم جعلی اسرائیل قطع کنند

رئیس جمهور گفت: کشورهای اسلامی می‌توانند ارتباطات خود را با رژیم جعلی قطع کنند، معتقدم اگر‌ مسلمانان ید واحده شوند آنها جرائت نخواهند کرد به کشورهای اسلامی حمله کنند و قواعد بین‌المللی را زیر پا بگذارند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان   پیش از سفر به قطر برای شرکت در جلسه اضطراری سران کشورهای اسلامی به دعوت امیر قطر، گفت: اسراییل در روندی که پیش می‌رود هیچ چارچوب و ممنوعیتی را برای خود قائل نیست و به اکثر کشورهای اسلامی حمله کرده است. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از تجاوزات رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: رژیم صهیونیستی در غزه نسل کشی انجام داده است و بسیاری از کودکان در حال جان دادن هستند اما آمریکا با وتو و پشتیبانی و تدارکات خود از اسراییل این رژیم آپارتاید پشتیبانی می‌کند.امیدوارم در این جلسه سران کشورهای اسلامی به جمع بندی رسیده و وحدت خود را در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی می‌توانند ارتباطات خود را با این رژیم جعلی قطع کنند، معتقدم اگر‌ مسلمانان ید واحده شوند آنها جرائت نخواهند کرد به کشورهای اسلامی حمله کنند و قواعد بین المللی را زیر پا بگذارند.

