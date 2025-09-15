به گزارش ایلنا، حمید رسایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

با وجود پیگیری نمایندگان و رسیدن به ۹۰ امضا اما رئیس مجلس هنوز با تشکیل جلسه فوق‌العاده موافق نیست! بسیاری از نمایندگان در حوزه انتخابیه، تبلت نمایندگی را به همراه ندارند تا امضا کنند. آیین‌نامه‌ ۵۰ امضا را کافی می‌داند. تعطیلات بدون قصد بود، عدم موافقت با این جلسه دیگه قصدی داره.

