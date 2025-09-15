خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی با پیگیری دادگستری استان تهران رفع شد

مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی با پیگیری دادگستری استان تهران رفع شد
کد خبر : 1686146
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از رفع مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی واقع در غرب تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور سند مالکیت کاداستری به نام بیت المال برای بیش از ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی در منطقه ۲۲ تهران خبرداد و گفت در حال حاضر این اراضی یکی از مرغوب‌ترین و مهم‌ترین اراضی باقی مانده در پیرامون تهران هستند که مورد طمع و دست‌اندازی زمین خواران قرار گرفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران کلیه اسناد معارض باطل و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

القاصی با اشاره به اینکه ساختمان بزرگ بیمارستان جدیدالاحداث شریعتی ۲ واقع در انتهای بزرگراه شهید خرازی در این اراضی احداث شده است، افزود: با این اقدام مشکل سند مالکیت این بیمارستان نیز برطرف و سند این بیمارستان صادر شده است.

رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد: مساحت کل پلاک مورد نظر ۲۰۱۷ هکتار است که این اقدام، یک اقدام اساسی در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال می‌باشد؛ که یکی از نتایج و مزیت‌های صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری و جلوگیری از دست اندازی سودجویان به این اراضی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی