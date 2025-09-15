جلسات کارشناسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در حال برگزاری است

فضل‌الله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف بحث لایحه تامین امنیت زنان در مجلس عنوان کرد: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به دلیل حساسیتی که داشت ۲ الی ۳ مرحله در صحن کمیسیون مطرح شد و چون تغییراتی در لایحه ایجاد شده بود و دولت خواهان بررسی بیشتر بود الان کمیته کارشناسی در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: جلسات کارشناسی این لایحه در حال انجام است.

وی در پاسخ به اینکه مشخص است چه تغییراتی در لایحه صورت گرفته است،‌ بیان کرد: خیر، درحال حاضر کارشناسی‌ها تمام نشده است.

رنجبر درباره این که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید دارد که عنوان خشونت از لایحه حذف نشود اما مجلس اصرار به حذف این واژه دارد،‌ اظهار داشت: در بسیاری از موارد نقطه نظراتی وجود دارد که باید در جلسات کارشناسی پخته شود، به صحن بیاید و بعد مصوب شود، اینگونه بهتر است چرا که تغییرات در حال حاضر نهایی نیست و به تفاهم می‌رسیم.

وی درباره این‌که طی چند روز گذشته شاهد یک فرزندکشی هم در کشور بودیم و پدر خانواده آن طور که در خبرها آمده است به مادر این فرزند گفته است «تو را بکشم قصاص می‌شوم اما اگر فرزندم را بکشم زندانی خواهم شد» آیا وقت آن نرسیده است قوانین بازدارنده در این خصوص تصویب و قوانین قبلی منسوخ شود، بیان کرد: قطعا باید کمیسیون قضایی به مساله ورود کند و بررسی شود. بسیاری از موارد منهای بحث‌های شرعی که دارند قابل بررسی و تجدیدنظر هستند. تعیین مجازات در حیطه کاری کمیسیون قضایی است و باید این کمیسیون به موضوع ورود کند.

