خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی: ایران در کنار قطر و تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است

عراقچی: ایران در کنار قطر و تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است
کد خبر : 1686113
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، بنا به درخواست قطر، روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی