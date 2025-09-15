خبرگزاری کار ایران
نظارت دیوان محاسبات بر حسن اجرای بیمه خبرنگاران رسانه‌های دولتی

با استناد به بند سوم ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فرآیند اجرای بیمه خبرنگاران، مشمول نظارت ویژه دیوان محاسبات کشور شد.

به گزارش ایلنا، با استناد به بند سوم ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور و در اجرای دستور سیداحمدرضا دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، فرآیند اجرای بیمه خبرنگاران، مشمول نظارت ویژه این نهاد نظارتی اعلام شد.

بر این اساس، معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات مکلف شد، ضمن احصاء عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در محدوده رسیدگی قانونی خود، گزارش جامعی به شورای فنی دیوان ارائه کرده تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

هرگونه تعلل، ترک فعل یا تخلف احتمالی در این زمینه، مشمول پیگرد نظارتی و اعمال اقدامات بازدارنده قانونی خواهد بود.

