مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی با پیگیری دادگستری استان تهران رفع شد

به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور سند مالکیت کاداستری به نام بیت المال برای بیش از ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی در منطقه ۲۲ تهران خبرداد و گفت در حال حاضر این اراضی یکی از مرغوب‌ترین و مهم‌ترین اراضی باقی مانده در پیرامون تهران هستند که مورد طمع و دست‌اندازی زمین خواران قرار گرفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران کلیه اسناد معارض باطل و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

القاصی با اشاره به اینکه ساختمان بزرگ بیمارستان جدیدالاحداث شریعتی ۲ واقع در انتهای بزرگراه شهید خرازی در این اراضی احداث شده است، افزود: با این اقدام مشکل سند مالکیت این بیمارستان نیز برطرف و سند این بیمارستان صادر شده است.

رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد: مساحت کل پلاک مورد نظر ۲۰۱۷ هکتار است که این اقدام، یک اقدام اساسی در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال می‌باشد؛ که یکی از نتایج و مزیت‌های صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری و جلوگیری از دست اندازی سودجویان به این اراضی است.

