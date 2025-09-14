در جلسه عصر امروز هیات دولت مطرح شد؛
سیاست قطعی و جدی دولت چابکسازی و کاهش هزینهها است
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در جلسه عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هیات دولت، ضمن ابراز سپاس قلبی از الطاف و حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت، تأکید کرد که این رهنمودها مسئولیت رئیس جمهور و مجموعه دولت را بیش از پیش سنگین ساخته است.
پزشکیان بر ضرورت توجه جدیتر به دغدغههای مردم و تلاش بیوقفه برای ارائه خدمات بهتر، با کیفیتتر و ایجاد رضایتمندی افزونتر در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همبستگی و وحدت داخلی هستیم. ناکامی دشمن در تحقق اهدافش ناشی از همین همدلی بینظیر مردم بوده، لذا مترصد آن است که با توطئههای گوناگون، این همدلی را مخدوش و مردم را نسبت به نظام و مسئولین بدبین سازند؛ تنها راه خنثیسازی این نقشههای شوم، تلاش مضاعف، خدمترسانی بیوقفه و رسیدگی صادقانه به امورات مردم است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اساس و فلسفه حضور ما در این جایگاه، رضایتمندی مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان از طریق کار و تلاش شبانهروزی است، اظهار داشت: خداوند متعال در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ، توفیق خدمتگزاری به این ملت بزرگ و با عظمت را به ما ارزانی داشته است و ما نیز با تمام توان و همت خود شکر این عنایت را با خدمت صادقانه به مردم به جا خواهیم آورد. تاکنون کوتاهی نکردهایم و نخواهیم کرد و نارساییهای موجود را نیز با تلاش مضاعف جبران میکنیم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست قطعی و جدی دولت در زمینه چابکسازی دولت و کاهش هزینهها، بهویژه هزینههای زائد و اضافی اشاره کرد و از تمامی وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی خواست تا در حوزه مدیریت و کنترل منابع، مصارف و به ویژه مصرف انرژی دستگاه تحت مدیریت، به صورت کامل مسئولیت خود را ایفا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند.
در ادامه این جلسه، گزارشی از سوی وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین وضعیت برگزاری مسابقات المپیک و پارالمپیک ارائه شد.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات قانونی در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال اول ارائه کرد و مقرر شد نخستین گزارش عملکرد این برنامه در سال نخست، هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.