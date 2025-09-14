خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و لبنان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه

گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و لبنان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی-عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه در حاشیه این نشست، شامگاه یک‌شنبه با یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این دیدار، دو وزیر در مورد روابط دوجانبه ایران-لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

دو وزیر همچنین راجع به تحولات منطقه به‌ویژه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات، و نیز تجاوزات مستمر این رژیم علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه، گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام/
