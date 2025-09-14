دو وزیر همچنین راجع به تحولات منطقه به‌ویژه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات، و نیز تجاوزات مستمر این رژیم علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه، گفت‌وگو کردند.