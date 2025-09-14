خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در آیین آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری:

بنگاه‌های تولیدی برای کارگران مسکن بسازند

بنگاه‌های تولیدی برای کارگران مسکن بسازند
کد خبر : 1685948
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس‌جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، گفت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، در مراسم کلنگ‌زنی، ساخت و توسعه ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان کشور، با تقدیر از این اقدام، اظهار داشت: ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرف‌های این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر می‌تواند صاحب مسکن شود و صنعت‌گران و روسای شرکت‌ها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمی‌دارند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: اگر یک واحد تولیدی می‌خواهد درست کار کند، باید هم‌زمان ۲ دسته مشتری را راضی نگه دارد، مشتری اول کارگران و کارکنان خودش است که اگر رضایت آنها جلب شود، در این صورت است که رضایت مشتریان خارجی و کسانی که برای خرید مراجعه می‌کنند هم تامین می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه در پروژه‌های جدید علاوه بر خانه‌سازی باید به موضوعات مرتبط دیگر هم توجه کنیم، یادآور شد: در نظر داشته باشید که در هر نقطه‌ای که مسکن‌سازی انجام می‌شود، خدمات رفاهی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم به گونه‌ای ساخته شود که ساکنان آن مناطق به راحتی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ وقتی تمام این نکات را در نظر داشته باشید افرادی که ساکن این خانه‌ها می‌شوند رضایتمندی بالایی خواهند داشت و این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، اظهار داشت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکت‌ها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.
پزشکیان در پایان گفت: آغاز به کار این پروژه‌ها گام اول و قدم مبارکی است و امیدوارم ادامه پیدا کند. این اقدامات است که باعث می‌شود، همبستگی اجتماعی افزایش پیدا کند و کشور در برابر وضعیت‌های مختلف پایداری بیشتری از خود نشان دهد.

پس از سخنان رئیس جمهور با دستور دکتر پزشکیان عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۷ استان کشور آغاز شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی