دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
وزیر امور خارجه ایران، با محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در دوحه دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر موضع اصولی و قاطع ایران در محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر، بر ضرورت اتخاذ اقدام موثر و دستهجمعی از سوی جهان اسلام برای مقابله با جنگافروزی این رژیم علیه کشورهای اسلامی، توقف نسلکشی در غزه و محاکمه و مجازات سرکردگان رژیم اشغالگر تاکید کرد.
وزیر امور خارجه قطر ضمن تقدیر از موضع اصولی و برادرانه ایران در اعلام حمایت و همبستگی با مردم و دولت قطر، بر ضرورت تشدید تلاش همهجانبه کشورهای اسلامی و عربی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با روند خطرناک سیطرهطلبی اسرائیل در منطقه پیرامونی تاکید کرد.
در این دیدار همچنین در خصوص روابط دوجانبه ایرات-قطر و تحولات بینالمللی از جمله موضوع هستهای و تلاشهای مستمر و مسئولانه ایران در عرصه دیپلماتیک تبادل نظر شد.