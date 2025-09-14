دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه

به گزارش ایلنا، در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر موضع اصولی و قاطع ایران در محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر، بر ضرورت اتخاذ اقدام موثر و دسته‌جمعی از سوی جهان اسلام برای مقابله با جنگ‌افروزی این رژیم علیه کشورهای اسلامی، توقف نسل‌کشی در غزه و محاکمه و مجازات سرکردگان رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وزیر امور خارجه قطر ضمن تقدیر از موضع اصولی و برادرانه ایران در اعلام حمایت و همبستگی با مردم و دولت قطر، بر ضرورت تشدید تلاش همه‌جانبه کشورهای اسلامی و عربی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با روند خطرناک سیطره‌طلبی اسرائیل در منطقه پیرامونی تاکید کرد.

در این دیدار همچنین در خصوص روابط دوجانبه ایرات-قطر و تحولات بین‌المللی از جمله موضوع هسته‌ای و تلاش‌های مستمر و مسئولانه ایران در عرصه دیپلماتیک تبادل نظر شد.