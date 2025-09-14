خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه

دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
کد خبر : 1685940
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر امور خارجه ایران، با محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در دوحه دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا،  در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر موضع اصولی و قاطع ایران در محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر، بر ضرورت اتخاذ اقدام موثر و دسته‌جمعی از سوی جهان اسلام برای مقابله با جنگ‌افروزی این رژیم علیه کشورهای اسلامی، توقف نسل‌کشی در غزه و محاکمه و مجازات سرکردگان رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وزیر امور خارجه قطر ضمن تقدیر از موضع اصولی و برادرانه ایران در اعلام حمایت و همبستگی با مردم و دولت قطر، بر ضرورت تشدید تلاش همه‌جانبه کشورهای اسلامی و عربی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با روند خطرناک سیطره‌طلبی اسرائیل در منطقه پیرامونی تاکید کرد.

در این دیدار همچنین در خصوص روابط دوجانبه ایرات-قطر و تحولات بین‌المللی از جمله موضوع هسته‌ای و تلاش‌های مستمر و مسئولانه ایران در عرصه دیپلماتیک تبادل نظر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی