زارعی در گفتوگو با ایلنا:
دیپلماسی فعال میتواند در سفر پزشکیان به دوحه تاثیرگذار باشد
یک کارشناس ارشد روابط بینالملل درباره حضور پزشکیان در نشست سازمان همکاری اسلامی گفت: حضور آقای رئیسجمهور اگر مانند سفر به مصر یا برخی از سفرهای دیگر باشد، قاعدتاً نمیتوان انتظار قابل توجهی داشت. اما یک دیپلماسی فعال و اثرگذار با برنامهریزی و حسابشده میتواند فرصتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
اصغر زارعی کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با نقش ایران در نشست اضطراری سازمان همکاری کشورهای اسلامی و حضور رییس جمهور کشورمان در این اجلاس گفت: طبق روال معمول، نمیتوان از نشست کشورهای اسلامی انتظار داشت که اقدام مؤثری نسبت به رژیم جعلی تروریستی انجام دهند یا اقدامی عملیاتی در دستور کار داشته باشند. پنجاه و هفت کشور عضو سازمان همکاریهای اسلامی هستند و این سازمان از سال 1۹۶۹ تأسیس شده که با شعار آزادی قدس شکل گرفت.
سازمان همکاریهای اسلامی تاکنون تاثیرگذار نبوده است
وی ادامه داد: متأسفانه تاکنون از سوی سازمان همکاریهای اسلامی، گام مؤثری برداشته نشده و این به دلیل عدم تجانس و ناهماهنگی بسیار زیادی است که بین کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. از یک طرف، کشورهای عضو اتحادیه عرب هستند و از طرف دیگر، کشورهای غیرعرب و مسلمان هم در آنوعضو هستند و این مسائل باعث شده که عملاً اقدام مؤثر و اثربخشی را طی این چند دهه از عمر این سازمان شاهد نباشیم.
کشورهای اسلامی باید اقدامات جدی تری در دستور کار قرار دهند
این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی با اشاره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: در این نشست هم همانطور که آقای لاریجانی در پیامی به کشورهای اسلامی اعلام کردند، باید به جای حرف و بیانیه، اقدام عملی و اثربخش در بین کشورهای اسلامی اتخاذ شود. امروز ما میبینیم تهدیدات جدی و خطرناک رژیم صهیونیستی نسبت به برخی از کشورهای عضو، مانند قطر و حتی احتمال تهدید در ترکیه، هر روز اعمال میشود. لذا این مسائل ایجاب میکند که کشورها اقدامات جدیتری را در این موضوع پیگیری و در دستور کار قرار دهند.
احتمالا این اجلاس به یک بیانیه بسیار بیاهمیت منتهی شود
زارعی افزود: متأسفانه، اراده لازم در بین کشورهای اسلامی به دلیل اختلاف دیدگاهها و همکاریهایی که برخی از کشورها با اسرائیل دارند، مشاهده نمیشود و به نظر میرسد که این اجلاس صرفاً منتهی به یک بیانیه بسیار ضعیف و بیاهمیت خواهد شد که قطعاً تأثیر خاصی نخواهد داشت. اینکه بتوانند حرکتی در جهت اتحاد و همسویی بین کشورها ایجاد کنند و یک بیانیه محکم در محکومیت اقدامات تجاوزکارانه رژیم صادر شود، حداقل انتظاری است که از این کنفرانس وجود دارد.
ایران تاکید کند که نباید به آمریکا یا کشورهای اروپایی اعتماد کرد
این کارشناس ارشد سیاست خارجی درباره اهمیت حضور ایران در نشست دوحه گفت: جمهوری اسلامی ایران میتواند از این تریبون و این نشست برای بیان دیدگاههای خود، روشنگری تهدیدات و خطراتی که از ناحیه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برای منطقه و کشورهای اسلامی وجود دارد، بهرهبرداری کند و یادآور شود که نباید به آمریکا یا کشورهای اروپایی اعتماد کرد. تجربه چندین ساله اخیر نشان میدهد که آنها به دنبال منافع خود هستند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد که در بحرانها و در تقابل جبهه رژیم جعلی صهیونیستی با کشورهای اسلامی در کنار آنها قرار بگیرند.
کشورهای عربی سازشکار شدهاند
زارعی با بیان اینکه پیوند و هماهنگی بین رژیم صهیونیستی و کاخ سفید و اعضای ناتو، بهویژه سه کشور عمده اروپایی، اثرات مخربی را همیشه به همراه داشته و این اتفاقات مقابل چشم رهبران و جامعه اسلامی کاملاً مشهود بوده است، اظهار کرد: امروز آن چیزی که بیش از هر زمان میتواند اثرگذار باشد، گفتمانی است که در جامعه جهانی شکل گرفته و آن جریان مخالفت با نسلکشی، تنفر و انزجار از سیاستهای صهیونیستی است که در حال شکلگیری یک جنبش فراگیر به نفع مقاومت در دنیا است. در کشورهای اسلامی، متأسفانه بهویژه در کشورهای عربی، شاهد این خیزش و این حرکت نیستیم، که این ناشی از سیاستهای سازشکارانه است که توسط رهبران سایر کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در حال وقوع است.
یک دیپلماسی فعال در دوحه میتواند تاثیرگذار باشد
این تحلیلگر مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال که به نظر شما حضور رئیسجمهور در نشست دوحه بر روابط دوجانبه ما با کشورهای عضو این سازمان تأثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: حضور آقای رئیسجمهور اگر مانند سفر به مصر یا برخی از سفرهای دیگر باشد، قاعدتاً نمیتوان انتظار قابل توجهی داشت. اما یک دیپلماسی فعال و اثرگذار با برنامهریزی و حسابشده میتواند فرصتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
ایران اجازه نداده سیاستهای تجاوزگرانه اسرائیل منافع جهان اسلام را به خطر بیندازد
زارعی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نشان داده که بهعنوان تنها کشور در منطقه، در برابر سیاستهای یکجانبهگرایانه ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده است، گفت: ایران در برابر سیاستهای تجاوزکارانه انگلیس ایستادگی کرده و اجازه نداده سیاستهای تجاوزگرانه و یکسویه آنها منافع جهان اسلام را به خطر بیندازد.
همدلی عمومی در منطقه شرط موفقیت است
وی خاطرنشان کرد: روشنگریها و حضور فعال دیپلماسی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، خنثیکننده بسیاری از سیاستهای کاخ سفید و همچنین رژیم ضد تروریستی در منطقه بوده و در ادامه، این همبستگی و قوت و قدرت در بین جریان مقاومت و انشاءالله پیوستن ملتهای منطقه و فاصلهگیری از سیاستهای سازشکارانه رژیم حاکم بر این کشورها میتواند یک امنیت پایدار و باثبات را برای منطقه ایجاد کند و تهدیدات را خنثی نماید. اما شرط آن، این است که این همدلی و همسویی عمومیت پیدا کند.