زارعی:
به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی در تشریح جلسه دیشب کمیسیون امنیت مجلس با سید عباس عراقچی نوشت:
دیروز گزارش عراقچی را از توافق مصر در کمیسیون امنیت ملی استماع کردیم؛ اجمالا ۱۱ چارچوب خبری را درباره ی این گزارش به وطن خواهان تقدیم می کنم
یکم : آیا وزیر خارجه ایران خودسرانه به مصر رفته است ؟ هرگز
دوم: آیا وزیر خارجه خودسرانه مذاکره می کند ؟ هرگز
سوم : آیا ایران نمی داند که گروسی خبیث و جاسوس است ؟ کاملا برعکس! ایران گروسی را از مادرش بهتر و بیشتر می شناسد ؛ اما غیر از این شناخت از اطلاعاتی او فعلا مدیرکل یک سازمان بین المللی هم است و چون تا این لحظه ایران قصد خروج از سازمان بین المللی اتمی و ان پی تی را ندارد با او کار می کند
چهارم : مبنا و معیار مذاکره ی عراقچی در مذاکرات چه بود ؟ سیاست های کلی نظام ، دستور العمل شورای عالی امنیت ملی و قانون اخیر مجلس
پنجم : آیا عراقچی از سه معیار بالا تخطی کرد ؟ خیر
ششم : آیا عراقچی به بازرسان آژانس اتمی تعهد داد تا هر طور که خواستند از هرجا بازدید کنند ؟ خیر ! این کار اصلا در صلاحیت عراقچی نیست بر عکس او از گروسی تعهد گرفت که مرجع صلاحیت دار این کار که وفق قانون اخیر مجلس ، شورای عالی امنیت ملی است را بپذیرد ؛ حتی ایران در انتخاب شخصیت و هویت بازرسان هم حق انتخاب دارد
هفتم : آیا شمخانی قبلا ، و لاریجانی فعلا بصورت فردی در باره صنعت هسته ای عمل کرده و می کنند ؛ خیر ! این کار تابع شرایط ، ترتیبات و تدابیر نظام است
هشتم : آیا توافق مصر مانع از اجرای اسنپ بک خواهد شد ؛ هیئت ایرانی به طرف آژانس و اطراف خارجی تفهیم و بلکه تدریس کرده که در صورت بروز رفتارهای خصمانه از سوی اروپا به شمول اسنپ بک ، توافق کن لم یکن خواهد شد
نهم : آیا توافق مانع از جنگ خواهد شد ؟ ایران دنبال جنگ نیست ؛ این دیپلماسی بیانگر رفتار های عاقلانه ی حاکمیت ، ملت و دولت و نوعی اتمامحجت ایرانیان با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی است ؛ چه بسا برکت این کار از مذاکره ی غیر مستقیمی که امام خامنه ای حکیم با طرف آمریکایی برای قوام همبستگی ملی در ایران به ارمغان آورد بیشتر باشد
دهم: آیا عراقچی امین است؟ بله ! او سرباز امینِ خط مقدم نظام مقابل دشمن درحوزه سیاست خارجی است