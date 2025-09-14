اسماعیلی مطرح کرد؛
لزوم تدوین توافقنامه سیاستی و ایجاد کارگروه مشترک میان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت راهبردی ریاستجمهوری
معاون راهبردی رئیسجمهور گفت:اگر ظرفیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک و مرکز پژوهشهای مجلس با یکدیگر تلفیق شود، بیشک در بسیاری از امور شاهد تحولات مثبت خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی در دیدار با رئیس و معاونان مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر لزوم همکاریهای مشترک گفت: «به دنبال آن هستیم که معاونت راهبردی و مرکز بررسیهای استراتژیک، تشکیلاتی چابک و هوشمند باشند. ظرفیتهای پژوهشی فراوانی در کشور وجود دارد، اما بهره وری لازم فراهم نمیشود؛ بنابراین باید تلاش کنیم تحقیقات انجامشده در بخشهای مختلف جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند»
وی افزود: «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری میتوانند مکمل یکدیگر بوده و تعامل ارزشمندی داشته باشند که استمرار این همکاریها نتایج بزرگی به همراه خواهد داشت»
معاون راهبردی رئیسجمهور اظهار داشت: «طی سالهای گذشته از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کردهام. بسیاری از این گزارشها میتواند کمک بزرگی به دولت باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شود، چرا که بلافاصله در اختیار رئیسجمهور و دیگر اعضای دولت قرار میگیرد.»
وی با بیان اینکه باید سازوکاری مشخص و مدون برای همکاری مشترک میان دو نهاد تعریف شود، خاطرنشان کرد: «خوشبختانه شخص رئیسجمهور محترم در این زمینه همراهی جدی دارند و برای نظرات کارشناسی اهمیت زیادی قائل هستند. از سوی دیگر دولت نیز موضوعاتی دارد که نیازمند همراهی مجلس است و مرکز پژوهشها میتواند فهم مشترک میان دولت و قوه مقننه را ایجاد و تقویت کند.»
اسماعیلی تصریح کرد: «اگر ظرفیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک و مرکز پژوهشهای مجلس با یکدیگر تلفیق شود، بیشک در بسیاری از امور شاهد تحولات مثبت خواهیم بود.»
وی ادامه داد: « امروز هماهنگی میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوب و حتی بینظیری قرار دارد و اکنون بسیاری از تنش ها و اصطکاک هایی که قبلاً بین دولت و مجلس وجود داشت را نداریم، این بهترین زمان برای گفتوگو و بهرهگیری از ظرفیتهای یکدیگر است».
او همچنین تأکید کرد: «در صورت نیاز باید توافقنامه سیاستی یا کارگروه مشترک ایجاد کنیم. دسترسی به دادههای یکدیگر امتیاز بزرگی است که آثار آن در عرصه عمل نمایان خواهد شد و برکات فراوانی برای کشور به همراه دارد. رصد مشترک و نگاه مشترک به مسائل کشور باعث می شود راه حل های مشترک اراده کنیم و این موقعیت بینظیری است که باید از آن بهرهمند شویم چرا که مسیر حل مسائل نظام را کوتاه می کند.»
معاون رئیس جمهور افزود: «مجموعه مراکز پژوهشی حاکمیتی باید انسجام یابند و از همدلی و همفکری به همکاری برسند.»
اسماعیلی در ادامه با بیان مصادیقی از همکاری های مشترک افزود: «یکی از موضوعات مهم ما بحث چابک سازی دولت و بازنگری در بودجه کل کشور است که هم روسای قوای مجریه و مقننه برآن اتفاق نظر دارند و هم مقام معظم رهبری بر آن مهر تایید زده اند چرا که اگر بودجه درست مدیریت شود و سازوکار رسیدگی به بودجه و عملیاتی و هدفمندکردن هزینه ها صورت بگیرد اتفاق های خوبی در کشور می افتد»
معاون راهبردی رئیس جمهور تدوین نظام تصمیم سازی و مدیریت بحران را از دیگر مصادیق نیازمند به همکاری برشمرد و گفت: «مطالعات خوبی در معاونت راهبردی در این زمینه انجام شده که هم اختیارات دولت محفوظ باشد و هم نظارت مجلس برقرار شود»
اسماعیلی توجه به موضوع تشکل های اجتماعی و محله محوری در حکمرانی را از دیگر اولویت های مطالعات مشترک خواند و گفت: « این پژوهش ها به سرعت می تواند منتج به تصمیم شود و به عنوان راه حل مشترک عرضه گردد»
در این نشست دکتر بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هدف این نشست تقویت تعامل و همکاری است، گفت: «اعتقاد داریم تعاملات علمی و گفتوگوهای مشترک میان قوا، مجادلات سیاسی را کاهش میدهد. هرچه بیشتر درباره مسائل کشور گفتوگو کنیم و ارتباط بگیریم و راهحلهای مشترک بیابیم، زمینه رسیدن به اهداف مشترک فراهمتر خواهد شد و با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم گیری شده و به سمت حل سریع مسائل کشور خواهیم رفت».
در این نشست معاونان و مدیران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه تعاملات مشترک و مسائل کشور ارائه نمودند.
گفتنی است، استمرار نشستهای مشترک میان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت راهبردی ریاستجمهوری و همچنین تشکیل کارگروههای تخصصی همکاری، از جمله محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.