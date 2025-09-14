آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اسکودا، سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه جاری آغاز و تا روز دوشنبه ۷ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

متن آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری را اینجا بخوانید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

گفتنی است آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

منابع سوالات آزمون نیز از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.

انتهای پیام/