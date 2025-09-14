از سوی قالیباف
محمد رشیدی به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی شد
محمدباقر قالیباف طی حکمی محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، متن حکم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» به شرح زیر است:
«جناب آقای محمد رشیدی
سلام علیکم
با استناد به مفاد بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب جلسه (۹۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی میشوید.
توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»
طبق ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان، ترکیب اعضای این شورا را مشخص کرده است و بند (۱۰) آن نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی است.
متن این ماده به شرح زیر است:
«ماده ۳- اعضای شورای عالی نوجوانان و جوانان:
شورای عالی نوجوانان و جوانان به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور) تشکیل می گردد و اعضای آن عبارتند از:
۱- وزیر آموزشوپرورش
۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- وزیر ورزش و جوانان
۵- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷- وزیر کشور
۸- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
۱۰- نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۱- رئیس سازمان صداوسیما
۱۲- معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
۱۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۱۴- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۵- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۶- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۷- رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۸- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۱۹- نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای دانشآموزی
۲۰- رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۲۱- رئیس جمعیت هلال احمر
۲۲- دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان
۲۳- دبیر کارگروه ملی نوجوانان
۲۴- هفت نفر از بانوان و آقایان صاحب نظر و متعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی (حداقل ۳ نفر از میان بانوان).