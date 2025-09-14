خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان عازم دوحه خواهد شد

پزشکیان عازم دوحه خواهد شد
کد خبر : 1685696
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در اجلاس سران اسلامی شرکت خواهد کرد تا مواضع ایران را به‌صورت جدی و شفاف مطرح کند. همچنین عراقچی تأکید کرد که وقت عمل رسیده و دیگر صحبت کافی نیست.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته  در گفت‌وگویی اعلام کرد که  مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، به نمایندگی از ایران در اجلاس سران اسلامی شرکت خواهد کرد. او در تاریخ ۲۴ شهریور به قطر سفر می‌کند تا در این اجلاس حضور یابد و مواضع ایران را به‌صورت جدی و شفاف مطرح کند. سیدعباس عراقچی نیز تأکید کرد که وقت عمل رسیده و دیگر صحبت کافی نیست.

اجلاس سران  اسلامی-عربی با هدف بررسی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و تصمیم‌گیری درباره واکنش جمعی کشورهای اسلامی و عربی تشکیل شده است. نخست‌وزیر قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان، حمله رژیم صهیونیستی به دوحه را «تروریسم دولتی» توصیف کرد. او تأکید نمود که این عمل نشان‌دهنده خیانت به قطر است و واژه‌ای برای بیان میزان خشم خود از این عمل نمی‌یابم.

طبق گزارش‌ها، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ صورت گرفته است. در حالی که دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی ادعا کرده که این عملیات کاملاً مستقل و اسرائیلی بوده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی