پزشکیان عازم دوحه خواهد شد
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در گفتوگویی اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، به نمایندگی از ایران در اجلاس سران اسلامی شرکت خواهد کرد. او در تاریخ ۲۴ شهریور به قطر سفر میکند تا در این اجلاس حضور یابد و مواضع ایران را بهصورت جدی و شفاف مطرح کند. سیدعباس عراقچی نیز تأکید کرد که وقت عمل رسیده و دیگر صحبت کافی نیست.
اجلاس سران اسلامی-عربی با هدف بررسی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و تصمیمگیری درباره واکنش جمعی کشورهای اسلامی و عربی تشکیل شده است. نخستوزیر قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در گفتوگو با شبکه سیانان، حمله رژیم صهیونیستی به دوحه را «تروریسم دولتی» توصیف کرد. او تأکید نمود که این عمل نشاندهنده خیانت به قطر است و واژهای برای بیان میزان خشم خود از این عمل نمییابم.
طبق گزارشها، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ صورت گرفته است. در حالی که دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی ادعا کرده که این عملیات کاملاً مستقل و اسرائیلی بوده است.