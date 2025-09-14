سند عرصه موقوفه امامزاده یحیی بن زید (ع) گنبدکاووس صادر شد
سند عرصه موقوفه امامزاده یکی بن زید علیه السلام گنبدکاووس امروز به سازمان اوقاف و امور خیریه تحویل شد.
به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور جلوگیری از دست اندازی به عرصههای موقوفی، کار سنددار کردن این عرصهها در استان آغاز شده است و امروز هم عرصههای موقوفه آستان امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس که در قالب سه فقره و در مجموع به مساحت ۹۶ هزار و ۵۹۱ متر مربع صادر شده است به سازمان اوقاف و امورخیریه، تحویل شد.
وی افزود: سند صحن امامزاده نیز ۲ سال پیش به مساحت ۲۱ هزار مترمربع صادر شد.
رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: با صدور این اسناد، امکان توسعه فضای امامزاده برای رفاه حال زائران این مکان مقدس فراهم شد.