سند عرصه موقوفه امامزاده یحیی بن زید (ع) گنبدکاووس صادر شد

سند عرصه موقوفه امامزاده یحیی بن زید (ع) گنبدکاووس صادر شد
سند عرصه موقوفه امامزاده یکی بن زید علیه السلام گنبدکاووس امروز به سازمان اوقاف و امور خیریه تحویل شد.

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور جلوگیری از دست اندازی به عرصه‌های موقوفی، کار سنددار کردن این عرصه‌ها در استان آغاز شده است و امروز هم عرصه‌های موقوفه آستان امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس که در قالب سه فقره و در مجموع به مساحت ۹۶ هزار و ۵۹۱ متر مربع صادر شده است به سازمان اوقاف و امورخیریه، تحویل شد.

وی افزود: سند صحن امامزاده نیز ۲ سال پیش به مساحت ۲۱ هزار مترمربع صادر شد.

رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: با صدور این اسناد، امکان توسعه فضای امامزاده برای رفاه حال زائران این مکان مقدس فراهم شد.

