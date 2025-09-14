گسترش همکاریهای دوجانبه در چارچوب سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو شانگهای
تعمیق و گسترش همکاریهای دوجانبه در چارچوب سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو شانگهای از موضوعاتی بود که در نشست کارگروه دادههای کلان سازمان اینتوسای مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در مراسم افتتاحیه این کارگروه، حسن ونایی رئیس مرکز آموزش و برنامهریزی دیوان محاسبات، با اشاره به تحول حسابرسی دولتی در ایران از طریق دادههای کلان و هوش مصنوعی، اظهار داشت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهاد عالی نظارت مالی کشور، در سالهای اخیر تلاش کرده است با بهرهگیری از ظرفیتهای دادههای کلان و فناوریهای هوشمند، رویکردی نوین در حسابرسی دولتی ایجاد کند. این مسیر همواره با چالشهایی نظیر پراکندگی دادهها و نیاز به تربیت حسابرسان دادهمحور همراه بوده، اما در عین حال دستاوردهایی قابل توجه نیز حاصل شده است که میتواند برای سایر کشورها الهامبخش باشد.
ونایی تصریح کرد: دیوان محاسبات به زودی با تدابیر اندیشیده شده، موتور هوشمندی در مبادی ورودی دادههای مالی مستقر خواهد کرد تا با نظارت توأمان انسانی و ماشینی، رسیدگیها دقیقتر و موشکافانهتر انجام شود.
همچنین در حاشیه این نشست، حسن ونایی با آقای هوکای، رئیس کل دیوان محاسبات چین و رئیس کارگروه دادههای کلان سازمان اینتوسای (سازمان بین المللی دیوانهای محاسبات کشورهای جهان)، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک نهاد نظارتی مستقل، از حیث اختیارات، وظایف و فعالیتهای بینالمللی معرفی شد و اثربخشی این نهاد در ایجاد انضباط و شفافیت مالی در کشور از طریق ارائه گزارشهای کیفی به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی تشریح شد.
همچنین پیشنهاد شد، یادداشت تفاهم همکاری بین دو دیوان محاسبات در آینده نزدیک تجدید شود. در ادامه، بر تعمیق و گسترش همکاریها و پروژههای دوجانبه در چارچوب سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو شانگهای (SCOSAIs) تأکید و آمادگی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان رئیس اکوسای برای گسترش همکاریهای فنی و تخصصی و تعریف پروژههای مشترک در زمینه حسابرسی دولتی اعلام شد.
براساس این گزارش، هیئت اعزامی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران همچنین دیدارهای جداگانهای با هیئتهای اعزامی دیوانهای محاسبات کشورهای حاضر در نشست برگزار کرد.