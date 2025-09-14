هیچ کس در دنیا رفتار صهیونیستها را برنمیتابد
رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و روز جهانی قدس گفت: طوفان الاقصی نشان داد که صحبت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله درست است که اسرائیل از خانه عنکبوت سستتر است.
به گزارش ایلنا، سردار رمضان شریف در سخنانی در نشست خبری ستاد مرکزی انتفاضه و روز جهانی قدس خاطرنشان کرد: در سالهای متمادی تلاشهای بسیاری زیادی انجام شد تا جریان مبارزهی مردمی فلسطینیان را از بین رفته نشان دهند اما با انجام این عملیات توسط نسل جوان فلسطین مشخص شد که این جوانان بازپسگیری سزمینهای خودشان را جزو اولویتهای خود میدانند. حتی اگر تعداد شهدای شان بالا باشد و این مقاومت جانانهای که در طول این دو سال زیر این همه بمباران وحشتناک، قحطی بزرگ، گرسنگی، محاصره و بستن مرزها که در واقع مردم غزه از خودشان نشان دادهاند، نشان از امید به آزادی را دارد.
وی افزود: در بعد نظامی هم وقتی که نگاه میکنید دو سال با همه سازمان نظامی خودشان تلاش کردند که از عملیات فلسطینیها جلوگیری کنند. باز هم شما شاهد هستید. در همین روزهای اخیر که حرف از نابودی جریان مسلح ماسک میزنند چندین عملیات موفق رو اینها انجام دادند. صهیونیستها همواره تلاش میکردند با همه جنایتکاری هایشان ظاهر را حفظ کنند و پایبندی خودشان ا به برخی قوانین نشان دهند، اما طوفان الاقصی اینها را از تعادل رفتاری روانی و اقداماتی که انجام میدادند خارج کرد.
رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و روز جهانی قدس گفت: شما شاهد هستید در طول این دو سال انواع و اقسام جنایت ها را کردند و تقریبا هیچ قانون و قاعدهای را که در حین جنگ هم بعضیها موظف هستند را اینها رعایت نکردند. بیمارستانها را بمباران کردند زنان و کودکان را گرسنه و در تحریم نگه داشتند .هزاران مدرسه را ویران کردند به مردم مظلوم و بی دفاع در صف گرفتن غذا تیراندازی کردند، بمباران کردند و شرایطی را به وجود آوردند که شما امروز شاهد هستید که هیچ کس در دنیا رفتار صهیونیستها را برنمیتابد.