عفو معیاری یک دستاورد حقوق بشری است

به گزارش ایلنا، ناصر سراجدر این باره اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) که اقتضا می‌کرد جنبه رحمانیت نظام اسلامی ما نشان داده شود، یک اقدام جدید و تحولی انجام دادند تا افراد بیشتری تحت شمول عفو و یا تخفیف مجازات قرار گیرند، بنابراین دستور دادند تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیارهایی را تعیین کردند که مقام‌های قضایی در استان‌ها این معیارها را با شرایط زندانیان و محکومانی که پرونده آن‌ها قطعی شده بود، تطبیق دهند.

وی گفت: این اقدام ضمن ایجاد شادی و امید در خانواده‌ها، ضرورت حفظ امنیت و عدالت را نیز به‌طور روشن نشان می‌دهد و فرصتی مغتنم برای زندانیان آزاد شده و بازگشت مثبت به جامعه است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه درباره اینکه انجام چنین عفو گسترده‌ای چه تاثیری بر تلاش‌ها و اقدام‌های ایران در موضوع ارتقاء حقوق بشر داخلی دارد، عنوان کرد: این عفو جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به محکومان است و ثمرات گسترده اجتماعی به همراه دارد؛ ازجمله کاهش جمعیت کیفری؛ همچنین بازگشت زندانیان به خانواده‌ها باعث تقویت حلقه‌های حمایتی اجتماعی و کاهش آسیب‌های روانی اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان می‌شود.

وی با بیان اینکه این عفو معیاری را می‌توان یکی از دستاوردهای حقوق بشری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برشمرد، گفت: این اقدام نشان می‌دهد که نظام قضایی کشورمان هم عدالت و هم رأفت را همزمان دنبال می‌کند؛ استفاده هدفمند، قانونمند و منظم از این سازوکار، برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای بی‌مانند و کم‌نظیر در کیفرزدایی و پیشگیری از جرم و نهایت اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت را به ارمغان آورده است.

انتهای پیام/