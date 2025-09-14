به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت والدین حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای براتی‌زاده

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی

درگذشت والدین مکرمتان را تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق برای آن فقیدان سعید و سعیده رحمت و مغفرت و برای شما و خانواده محترم، صبر جمیل و اجر جزیل و توفیق استمرار حرکت در صراط مستقیم الهی را مسئلت دارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای

