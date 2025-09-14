خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسلامی:

قطعنامه‌ محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را در وین ارائه می‌دهیم

قطعنامه‌ محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را در وین ارائه می‌دهیم
کد خبر : 1685568
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از ترک تهران به مقصد وین اعلام کرد که تهران قطعنامه‌ای را برای طرح در کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده و رایزنی‌ها برای مطرح شدن آن در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه با اشاره به آغاز شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در روز دوشنبه، گفت: این اجلاس فرصتی مهم برای بیان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: کنفرانس عمومی آژانس از روز دوشنبه آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه دارد و اسلامی دومین سخنران روز نخست این کنفرانس خواهد بود. رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه این نشست ملاقات‌هایی با همتایان خود خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: با توجه به  شرایطی که برخلاف منشور ملل متحد  و مقررات و اساسنامه آژانس برای صنایع هسته‌ای کشور رقم خورده، و همچنین بی‌عملی آژانس و زیاده‌خواهی کشورهای متخاصم، پیش آمده است  جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌ای را برای طرح در کنفرانس ارائه کرده و رایزنی‌ها برای مطرح شدن آن در دستور کار قرار دارد.

اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای انجام ملاقات‌های چندجانبه با کشورهایی که با ایران همکاری هسته‌ای داشته‌اند، خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: این حضور، فرصتی مغتنم برای معرفی رخدادهایی است که خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی صورت گرفته و آژانس در قبال آن‌ها بی‌عملی نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران با روایت‌گری صریح و روشن، دیدگاه‌های خود را به جهانیان ارائه خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی