به گزارش ایلنا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه با اشاره به آغاز شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در روز دوشنبه، گفت: این اجلاس فرصتی مهم برای بیان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: کنفرانس عمومی آژانس از روز دوشنبه آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه دارد و اسلامی دومین سخنران روز نخست این کنفرانس خواهد بود. رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه این نشست ملاقات‌هایی با همتایان خود خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: با توجه به شرایطی که برخلاف منشور ملل متحد و مقررات و اساسنامه آژانس برای صنایع هسته‌ای کشور رقم خورده، و همچنین بی‌عملی آژانس و زیاده‌خواهی کشورهای متخاصم، پیش آمده است جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌ای را برای طرح در کنفرانس ارائه کرده و رایزنی‌ها برای مطرح شدن آن در دستور کار قرار دارد.

اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای انجام ملاقات‌های چندجانبه با کشورهایی که با ایران همکاری هسته‌ای داشته‌اند، خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: این حضور، فرصتی مغتنم برای معرفی رخدادهایی است که خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی صورت گرفته و آژانس در قبال آن‌ها بی‌عملی نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران با روایت‌گری صریح و روشن، دیدگاه‌های خود را به جهانیان ارائه خواهد کرد.

انتهای پیام/