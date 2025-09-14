خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داستان عجیب واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی

داستان عجیب واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی
کد خبر : 1685558
لینک کوتاه کپی شد.

طبق اعلام دادگستری استان تهران پرونده واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران اخیرا از تشکیل و رسیدگی به ۱۷۳ پرونده در حوزه زمین خواری خبر داده است که در این پرونده‌ها، متهمان به کمک برخی از مسئولان وقت دولتی، اراضی ملی را در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری و کشاورزی بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار می‌کردند.

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به واگذاری بی‌ضابطه اراضی دولتی در شهرستان دماوند به مساحت ۸۰ هکتار است.

در این پرونده که یک قطعه زمین به مساحت ۸۰ هکتار در منطقه موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند به درخواست یکی از مدیران دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه با تخفیف ۵۰ درصدی بدون طرح و تصویب در کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی به فردی واگذاری و در پی آن سند قطعی نیز برای آن صادر می‌شود.

پس از اقامه دعوا و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری به دلیل اینکه فردی که زمین‌ها به وی واگذار شده، هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح کشت علوفه انجام نداده است، دادگستری استان تهران به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و پرونده‌ای در دادگاه عمومی- حقوقی تهران تشکیل شد.

در ابتدا دادگاه حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به قرارداد اجاره داد که به دلیل غیابی بودن حکم، مورد واخواهی قرار گرفت و در مرحله رسیدگی مجدد دادگاه ضمن تایید حکم اولیه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پرداخت بهای زمین به قیمت روز و هزینه‌های انجام شده به صاحب ملک کرد.

با توجه به اینکه رای صادره موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال می‌شود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

با پیگیری ویژه دادگستری تهران در حال حاضر این پرونده با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی