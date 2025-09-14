بررسی ترکفعلها در توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل کشور
با دستور رئیسکل دیوان محاسبات، رسیدگی ویژه به انحرافات، ترکفعلها و عدمالنفعها در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل ریلی، جادهای و هوایی در دستور کار حسابرسان دیوان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و صیانت از حقوق عمومی، با دستور رئیسکل دیوان محاسبات، رسیدگی ویژه به انحرافات، ترکفعلها و عدمالنفعها در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل ریلی، جادهای و هوایی در دستور کار حسابرسان کل قرار گرفت.
این بررسی شامل ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه، به ویژه در طرح های دارای اولویت نظیر قطار سریعالسیر تهران ـ مشهد، رسیدگی به نحوه ایفای تعهدات وزارت نفت در تأمین مالی طرح های بزرگ حملونقل و ارزیابی جامع عملکرد سازمان بهینهسازی مصرف انرژی در کاهش هدررفت سوخت و حمایت از نوسازی ناوگان سبک و سنگین بوده و بر شناسایی و مستندسازی خسارات وارده به حقوق عمومی، ناشی از تعویق یا اجرا نشدن طرح های اولویتدار در این حوزه ها تأکید دارد.