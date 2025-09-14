خبرگزاری کار ایران
گزارش عراقچی از سفر به قاهره
وزیر امور خارجه در اینستاگرام خود گزارشی از سفر خود به قاهره را منتتشر کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در اینستاگرام خود گزارشی از مذاکرات و توافق در قاهره منتشر کرد و نوشت: روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) در قاهره، با آقایان عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و مذاکره داشتم.

وی افزود: در جریان این سفر، متن تفاهم‌نامه در خصوص نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رسید.

عراقچی گفت: مذاکرات ایران با آژانس، در چارچوب شرایط جدید، مدتی است که بر اساس سیاست‌های عالی کشور آغاز شده و به نقطه‌ای رسیده بود که نیازمند مذاکرات در سطوح بالا برای نهایی‌سازی توافق بود. با پیشنهاد وزیر خارجه مصر، این جلسه در قاهره و در مسیر دیدار اینجانب از تونس، برگزار شد.

