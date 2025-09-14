گزارش عراقچی از سفر به قاهره

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در اینستاگرام خود گزارشی از مذاکرات و توافق در قاهره منتشر کرد و نوشت: روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) در قاهره، با آقایان عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و مذاکره داشتم.