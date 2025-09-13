خبرگزاری کار ایران
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت خبر داد

تشکیل ستاد و کارگروه در دولت برای اجرای توصیه‌های رهبری

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت توضیحاتی درباره اقدامات جداگانه معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نفت برای عمل به توصیه‌های رهبری انقلاب در دیدار اخیر هیئت وزیران ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی باعنوان «پس از دیدار دولت با مقام معظم رهبری دولتمردان برای رفع دغدغه‌های ایشان چه کردند؟»، نوشت:
«1- دکتر ‎عارف معاون اول دولت ساعتی پس از پایان دیدار دستور تشکیل ستادی با حضور وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد تا ظرف دوهفته آینده سازوکارهای لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی‌شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم به‌ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین شود.

2- با دستور محسن پاک‌نژاد وزیر نفت پس از شنیدن دغدغه رهبری در مورد ارتقای روش‌ها و ابزارهای تولید نفت و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه در حوزه تولید نفت و گاز، کارگروهی متشکل از مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برجسته این حوزه در وزارت نفت تشکیل شد.»

