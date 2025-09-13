به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی باعنوان «پس از دیدار دولت با مقام معظم رهبری دولتمردان برای رفع دغدغه‌های ایشان چه کردند؟»، نوشت:

«1- دکتر ‎عارف معاون اول دولت ساعتی پس از پایان دیدار دستور تشکیل ستادی با حضور وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد تا ظرف دوهفته آینده سازوکارهای لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی‌شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم به‌ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین شود.