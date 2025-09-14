توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی درباره مکانیسم ماشه
سید عباس عراقچی، به سه کشور تروئیکای اروپایی «انگلیس، آلمان و فرانسه » توصیه کرد سراغ فعال سازی مکانیزم ماشه نروند چرا که با انجام این اقدام همه چیز را از دست می دهند.
به گزارش ایلنا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعالکردن سازوکار «اسنپبک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد.»
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تعبیر دقیقتر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته».
و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته»