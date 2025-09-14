خانه



سیاست خارجی ۲۳ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۶:۱۷

توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی درباره مکانیسم ماشه

سید عباس عراقچی، به سه کشور تروئیکای اروپایی «انگلیس، آلمان و فرانسه » توصیه کرد سراغ فعال سازی مکانیزم ماشه نروند چرا که با انجام این اقدام همه چیز را از دست می دهند.