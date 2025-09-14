خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی درباره مکانیسم ماشه

توصیه عراقچی به سه کشور اروپایی درباره مکانیسم ماشه
کد خبر : 1685497
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی، به سه کشور تروئیکای اروپایی «انگلیس، آلمان و فرانسه » توصیه کرد سراغ فعال سازی مکانیزم ماشه نروند چرا که با انجام این اقدام همه چیز را از دست می دهند.

به گزارش ایلنا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد.»


این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته».
و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی