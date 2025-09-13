به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در تشریح نشست اضطراری امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه، گفت: ارتباطات بسیار خوبی بین مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و وزارت امور خارجه وجود دارد و در طول یک سال گذشته نشست‌های متعددی در موضوعات مختلف داشتیم و همیشه مسئولان این وزارتخانه در کمیسیون حاضر شدند و پاسخگوی سوالات و نقطه نظرات همکاران بودند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، وزارت امور خارجه توافقی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضاء کردند و از طرفی نیز مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را مصوب کرد؛ در این راستا همکاران ما در مجلس شورای اسلامی سوالاتی داشتند که چقدر این توافق با قانون مجلس همخوانی و تطابق دارد.

عزیزی یادآور شد: مجلس در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مصوب کرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد وبه دولت ارجاع شد تا اجرایی شود. بر این اساس نمایندگان دغدغه اجرای دقیق قانون و میزان انطباق این توافق نامه با مصوبه مجلس را داشتند.

وی در این زمینه، افزود: آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همین دغدغه را داشتند و تاکید کردند که جلسه‌ای با حضور آقای عراقچی برگزار شود و مسائل و موضوعاتی که همکاران دارند، در یک جلسه به طور تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد؛ بر این اساس از ساعت ۵ عصر امروز با تعدادی از نمایندگان نشستی را برگزار کردیم و از ساعت ۶ عصر نیز در خدمت وزیر امور خارجه بودیم؛ بحث های بسیار خوب و سازنده‌ای هم مطرح شد.

عزیزی ادامه داد: وزیر خارجه همه ابعاد، این توافقنامه را تشریح کرد و توضیح داد لذا امیدواریم در ادامه هم با نشست های تخصصی که برگزار می شود و بررسی محتوا و متن توافقنامه، مسیری را با تعامل و همکاری پیش ببریم که برای ایران و نظام اسلامی دارای دستاوردهای همه جانبه باشد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطمئن هستیم تعامل همه ارکان نظام اسلامی به ویژه مجلس و دولت می تواند نقش آفرین باشد؛ در رابطه با موضوع مذکور هم سعی می‌کنیم که با همفکری و همراهی مسیری را طی کنیم که منافع و امنیت ملی مردم و کشور تامین شود.

عزیزی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی رویکرد نظارتی دارد، از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته ای صیانت خواهد کرد و اجازه نمی دهیم تخطی از قانون صورت بگیرد؛ در این راستا وزیر امور خارجه توضیحاتی ارائه کرد که بعضا رفع ابهام شد اما ما درصدد هستیم این توافقنامه را با قانون تطبیق دهیم و اگر چنانچه مسیر مشخص شده از سوی قانون درباره شیوه همکاری با آژانس رعایت شده باشد، حتما حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد اما اگر این توافقنامه از قانون عبور کرده باشد یا عدول از قانون داشته یا انحرافی رخ داده باشد، از قانون پاسداری خواهیم کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کوتاهی و مماشاتی را نمی پذیریم و اجازه نمی دهیم قوانین ما که فصل الخطاب است و رهبر انقلاب همواره تاکید بر اجرای قانون دارند، دچار خدشه شود. در قانون اخیر مصوب شد توافقات باید از مسیر شورای عالی امنیت ملی بگذرد لذا این شورا باید مصوبه داشته باشد و مسیر بررسی مصوبه بیانگر نوع مسیری است که قانونی باید طی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک جلسات دیگری با سایر ارکان نظام خواهیم داشت. بنابراین ما موضوع انطباق توافق با قانون و مسیر مشخص شده برای شیوه همکاری و صحت سنجی مسیری که قانون مشخص کرده را بررسی خواهیم کرد.

در صورت عمل اروپایی‌ها و آژانس به تعهدات‌شان، اسنپ‌بک منتفی می‌شود

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه مجلس نسبت به فعال شدن احتمالی اسنپ بک و خروج از NPT، تصریح کرد: قطعاً یکی از گزینه های ایران اسلامی خروج از NPT است اما همه گزینه‌های ما این یک مورد نیست؛ جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های فراوانی دارد که قطعاً از هر کدام به موقع استفاده خواهد کرد. قرار بر این شده که اگر اروپایی ها و آژانس به تعهدات‌شان عمل کنند، با همین توافقنامه موضوع اسنپ بک منتفی شود مگر اینکه اروپایی ها مثل همیشه بخواهند بدعهدی و نقض عهد کنند و یا اینکه آژانس از عمل به تعهداتش عاجز باشد.

