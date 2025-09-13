اعلام آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها

به گزارش ایلنا، علی زینی وند در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. فرآیند انتخابات آغاز شده است. ستاد انتخابات در وزارت کشور مستقر شده است و کارهای اجرایی کلید خورده است. اولین مرحله اجرایی انتخابات را با آموزش مسئولان مستقیم انتخابات استان ها در جوار بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) برگزار کردیم.

وی ادامه با اشاره به انتشار اولین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور گفت: همانگونه که می دانید قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی داشته است. از جمله این تغییران استعفای کسانی است که داوطلب نمایندگی در شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند، سه ماه قبل از روز ثبت نام باید استعفا دهند. قبلا روز ثبت نام استعفا می‌دادند. بر اساس قانون جدید در اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، لازم است کسانی که نمانیدگی و عضویت در شوراها را دارند از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تا ۱۴۰۴/۷/۲۷ استعفای خود را تقدیم کنند. چوم مبنای استعفا روز ثبت نام است، بنابراین ما توصیه می کنیم همان روز ۲۱ را مبنا قرار دهند. اگرچه ۲۷ مهر آخرین مهلت برای استعفا است.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، تصریح کرد: مورد بعدی که تغییر ایجاد شده است، ثبت نام الکترونیک داوطلبان است. فرم ثبت نام در حال طراحی است در روزهای آینده منتشر می شود. داوطلبان باید مراجعه کرده و آمادگی لازم را برای ثبت نام الکترونیک داشته باشند.

