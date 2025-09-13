خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت اخوی حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم

کد خبر : 1685314
معاون اول قوه قضاییه با صدور پیامی در گذشت برادر حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم مشاور عالی ریاست قوه قضاییه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت برادرِ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پیام تسلیتی صادر کرد.

‎متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مرتضوی‌مقدم دامت‌توفیقه

مشاور عالی ریاست محترم قوه قضاییه

با کمال تأسف و تالم درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رضوان و مغفرت الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

