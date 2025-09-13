به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پی درگذشت برادرِ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پیام تسلیتی صادر کرد.

‎متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مرتضوی‌مقدم دامت‌توفیقه

مشاور عالی ریاست محترم قوه قضاییه

با کمال تأسف و تالم درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رضوان و مغفرت الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

