مفهوم «مالکیت عمومی» باید به صورت دقیق بازتعریف شود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اهمیت بازتعریف مفهوم «مالکیت عمومی»، گفت: برای شفاف‌تر شدن این مفهوم باید تعریف دقیق آن مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور به ریاست سید احمدرضا دستغیب و با حضور دادستان دیوان محاسبات و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اهمیت بازتعریف مفهوم «مالکیت عمومی»، اظهار داشت: برای شفاف‌تر شدن این مفهوم باید تعریف دقیق آن مورد توجه قرار گیرد و این نهاد نظارتی آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای حقوقی در این زمینه است.

در ادامه، برخی از استعلام‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها از دیوان محاسبات کشور از جمله تعارض منافع در قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، ابهام در تبعیت سازمان بیمه سلامت از هیئت امنای مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و موضوع مستثنی بودن یا نبودن قانون رفع موانع تولید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

